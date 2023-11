PP SCHWABEN SÜD/WEST. Vom 26.10.2023 bis 09.11.2023 führten Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West wieder zahlreiche Kontrollen im Rahmen einer länderübergreifenden Schwerpunktkontrollaktion zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls durch.

Insgesamt kontrollierten die Polizeibeamten im Rahmen der Kontrollaktion rund 700 Personen und über 450 Fahrzeuge. Dabei stellten die Beamten mehrere Verkehrsverstöße sowie Verstöße unter anderem gegen das Aufenthaltsgesetz fest. Auch brachten die Polizisten mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten zur Anzeige.

Zwei Dienststellen führten die Kontrollen mit den jeweils angrenzenden Dienststellen in Baden-Württemberg länderübergreifend durch.

Beamte der Polizeiinspektion Neu-Ulm führten mit Unterstützungskräften der Zentralen Ergänzungsdienste Neu-Ulm, sowie der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg Kontrollen am Parkplatz an der Alten Autobahn im Göttinger Weg in Elchingen durch. Aufgrund der dunklen Jahreszeit und vor allem im Hinblick auf bereits vergangener Wohnungseinbruchsdiebstähle, wurde die Örtlichkeit bewusst gewählt. Zeitgleich fanden die Kontrollen länderübergreifend im Bereich Ulm, Baden-Württemberg statt.

In Lindau wurde eine gemeinsame Kontrollstelle von Polizeibeamten der Grenzpolizei Lindau, der Kriminalpolizei Friedrichshafen sowie des Verkehrskommissariats Kißlegg, auf der B31 durchgeführt. Hierbei wurden einige Verstöße und gesuchte Personen festgestellt.

Zunächst fiel den Beamten ein 39-jähriger Fahrzeugführer auf, der deutlich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab, dass er einen zu hohen Atemalkoholwert aufwies. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und untersagten die Weiterfahrt. Den Fahrer erwarten nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Bei einer weiteren Kontrolle stellten die Beamten einen 37-jährigen Albaner fest, der sich in Deutschland ohne einen erforderlichen Reisepass aufhielt. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen illegalen Aufenthaltes ein.

Zwei weitere Personen stellten die Polizisten fest, welche von Behörden ausgeschrieben waren. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, konnten diese ihren Weg fortsetzen. (PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).