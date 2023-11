SEßLACH, LKR. COBURG. Freitagnacht brachen Unbekannte einen Zigarettenautomaten im Seßlacher Ortsteil Dietersdorf auf. Unweit davon fanden Polizeibeamte einen weiteren gestohlenen Automaten. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Samstag in den frühen Morgenstunden, gegen 3.45 Uhr, hatte eine Zeugin vier Unbekannte überrascht, als diese gerade einen Zigarettenautomaten in der Schulstraße in Dietersdorf aufbrachen. Die Täter ergriffen sofort die Flucht und fuhren mit einem Kleinwagen in heller Farbe davon. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Was die Männer erbeuten konnten, ist derzeit noch nicht bekannt.

Eine Polizeistreife stieß im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung auf einen weiteren Zigarettenautomaten in einem Waldstück zwischen Gemünda und Muggenbach. Dieser wurde bereits zuvor im Ganzen gestohlen und ausgeräumt.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer kann Angaben zum Automatenaufbruch in der Dietersdorfer Schulstraße oder zum gefundenen Automaten im Wald machen?