1965. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw; zwei Personen verletzt – Ottobrunn

Am Sonntag, 12.11.2023, gegen 18:40 Uhr, fuhr ein 61-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw Ford die Putzbrunner Straße in Richtung Neubiberg. Als Beifahrer befand sich ein 13-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit im Fahrzeug.

In der Putzbrunner Straße auf Höhe der Max-Reger-Straße parkte ein Lkw Daimler samt Sattelauflieger ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand.

Die Putzbrunner Straße ist in diesem Bereich einspurig befahrbar.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Lkw. Die beiden Insassen des Pkw wurden verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1966. Einbruch in Bürogebäude – Altstadt

Am Sonntag, 12.11.2023, gegen 15:30 Uhr, bemerkte ein Angestellter eines Bürogebäudes, dass in dieses eingebrochen worden war. Er verständigte sofort die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter in das Büro, indem sie gewaltsam über die Eingangstüre eindrangen. Sie entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro, welches sich in einer Geldkassette befand. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum von Samstag, 11.11.2023, gegen 15:00 Uhr, bis Sonntag, 12.11.2023, gegen 15:30 Uhr, im Bereich Oberanger, Schmidstraße, Herzog-Wilhelm-Straße (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1967. Präventionsaktion zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchs – Mehr Sicherheit in unserem Viertel – Pasing

Die Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität genießt bei der täglichen Polizeiarbeit nach wie vor hohe Priorität. Mit Beginn der Winterzeit führt das Polizeipräsidium München am Dienstag, 14.11.2023 im Bereich der Polizeiinspektion 45 (Pasing) eine Präventionsaktion zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchs durch.

Zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr werden Einsatzkräfte eines Ausbildungsseminars der Bereitschaftspolizei im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion 45 Aufklärungs- und Beratungsgespräche mit Bürgern zum Einbruchsschutz führen. Dazu werden die Beamten von Haus zu Haus gehen und Präventionshinweise an private Haushalte geben. Im Einkaufszentrum der Pasing Arcaden wird ein Informationsstand betrieben, an dem Interessierte wichtige Tipps zur Einbruchsprävention erhalten können. Darüber hinaus zeigen Beamte Lösungsmöglichkeiten für bauliche Sicherungsmaßnahmen zur technischen Absicherung von Wohnungen und Häusern.

Begleitet wird die Aktion durch Präventionsstreifen der Polizeiinspektion Reiterstaffel.

Der Münchner Polizei ist es ein wichtiges Anliegen, die Bürger zu motivieren, verdächtige Wahrnehmungen und sonstige polizeiliche relevante Hinweise umgehend der Polizei über den polizeilichen Notruf 110 mitzuteilen. Vergangenes Jahr (2022) konnten so zusätzlich 24 Einbruchsfälle durch aufmerksame Nachbarn bzw. die Anwesenheit des Wohnungsinhabers verhindert werden.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit steigt auch die Gefahr von Wohnungseinbruchsdiebstählen. Wie in den letzten Jahren wird auch in diesem Jahr mit einem Anstieg von Einbruchsdiebstählen während der Wintermonate gerechnet. Die Täter nutzen die längeren Dunkelphasen und die Abwesenheit der Bewohner aus, um in Häuser und Wohnungen einzudringen. Dabei entsteht nicht nur ein erheblicher materieller Schaden, sondern auch ein großer psychischer Stress für die Opfer.

Die Anzahl der Einbrüche hat zwar noch nicht das Niveau der „Vor-Corona“ Zeit erreicht, aber ist wieder ein leichter Anstieg erkennbar.

Schon mit einfachsten Vorsichtsmaßnahmen können Sie das Risiko eines Einbruchs in Ihre Wohnung vermindern.

• Verschließen Sie alle Wohn- und Eingangstüren sowie alle Fenster (auch gekippte Fenster sind für Einbrecher oft in wenigen Sekunden zu öffnen)!

• Verstecken Sie niemals ihren Wohnungsschlüssel (beinahe alle Verstecke wie im Blumenkübel oder unter der Fußmatte sind dem Einbrecher bekannt)!

• Während längeren Abwesenheiten (z.B. Urlaub, Geschäftsreise) sind Hinweise, die dem Einbrecher verraten, dass ihre Wohnung zurzeit nicht bewohnt wird, unbedingt zu vermeiden (z.B. geschlossene Jalousien zu jeder Tages- und Nachtzeit oder nicht geleerte Briefkästen)!

Weitere wichtige Hinweise finden Sie in unseren polizeilichen Informationsbroschüren und im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Für eine kostenlose Beratung zum Einbruchschutz stehen Ihnen unsere Experten des Präventions- und Opferschutzkommissariat K 105 zur Verfügung. Wir bitten Sie, Ihre Anfragen über die E-Mail-Adresse beratungsstelle-muenchen@polizei.bayern.de zu stellen.

In der Zeit der Dämmerung gibt die Münchner Polizei folgende Tipps:

• Seien Sie wachsam und beobachten Sie aufmerksam Ihr Umfeld!

• Melden Sie verdächtige Fahrzeuge, Personen und Geräusche sofort Ihrer Polizei!

• Nutzen Sie die kostenlose Rufnummer des Polizeinotrufes 110!

• Überlegen Sie nicht lange, ob Sie bei Verdachtsfällen anrufen, sondern tun Sie es einfach!

• Es ist besser, lieber einmal zu viel anzurufen, als einmal zu wenig!

• Rufen Sie insbesondere an, wenn sich bei Ihnen im Treppenhaus oder auch auf dem Grundstück fremde Personen aufhalten, für deren Aufenthalt

es keine plausible Erklärung gibt!

• Teilen Sie es sofort mit, wenn Personen z. B. aus einem Fahrzeug heraus, Häuser oder deren Zugänge beobachten!

• Reagieren Sie sofort mit einem Notruf, wenn Personen ein Gartentor, einen Zaun oder eine andere Grundstückeinfriedung überklettern!

• Melden Sie es umgehend der Polizei, wenn fremde Personen bei Ihnen an der Wohnungstüre klingeln, um eventuell lediglich ihre Anwesenheit festzustellen!

Sollten Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ihrem Wohnbereich feststellen, scheuen Sie sich nicht, die Polizei über die Notrufnummer 110 umgehend zu verständigen.