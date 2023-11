WENDELSTEIN. (1323) Am Montagmorgen (13.11.2023) verunfallte ein Motorradfahrer am Autobahnkreuz Nürnberg-Süd. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.



Der 51-jährige Fahrer eines Kraftrades fuhr gegen 09:25 Uhr von der BAB 73 aus Richtung Bamberg kommend am Autobahnkreuz Nürnberg-Süd auf die Überleitung zur BAB 6 in Richtung Heilbronn. In der langgezogenen Rechtskurve verlor der Mann aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Verkehrspolizei Feucht nimmt den Unfall zur Stunde auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth werden die Beamten zur Klärung der genauen Unfallursache von einem Gutachter unterstützt. Die Überleitung zur A6 ist für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Wendelstein umgeleitet.

Der genaue Unfallhergang ist bislang unklar. Die Verkehrspolizei Feucht bittet deshalb Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 09128 9197-0 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel / mc