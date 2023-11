ROTTHALMÜNSTER, LKR. PASSAU. Am 13.11.2023, gegen 07:15 Uhr ereignete sich auf der Staatsstraße 2116 bei Rotthalmünster ein tödlicher Verkehrsunfall.

Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer war von Rotthalmünster kommend unterwegs zur Staatsstraße 2116. An der Kreuzung zur Staatsstraße bog der 52-jährige nach links ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines von links kommenden Schulbusses, welcher zur Unfallzeit unbesetzt war. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls in das angrenzende Feld geschleudert. Der 52-jährige erlag seinen Verletzungen noch in seinem Pkw an der Unfallstelle. Der 47-jährige Busfahrer blieb unverletzt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Bad Griesbach, welche am Unfallort durch die freiwillige Feuerwehr Rotthalmünster unterstützt wurde. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Passau ein Gutachter beauftragt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Bad Griesbach im Rottal, Tel. 08532/9606-0