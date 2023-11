MEMMINGEN. Wie bereits am 31.10.2023 berichtet, kam es am 29.10.2023 zu einem Überfall auf eine Rentnerin in ihrer Wohnung am Frauenkirchplatz. Eine bis dato unbekannte Täterin hatte bei der betagten Rentnerin an der Haustüre geklopft, diese anschließend in ihre Wohnung zurückgedrängt und sie zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Durch intensive Ermittlungsarbeit des zuständigen Fachkommissariats der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen konnte nun eine 38-jährige Frau als Tatverdächtige identifiziert und ein Haftbefehl beantragt werden. Nach Bestätigung durch das Amtsgericht Memmingen vollzogen die Beamten am 10.11.2023 den Haftbefehl und führten die Tatverdächtige dem zuständigen Ermittlungsrichter zur weiteren Entscheidung vor. Aufgrund der vorliegenden Beweislage setzte der Ermittlungsrichter den Haftbefehl in Vollzug und die Beamten lieferten die Tatverdächtige in eine bayerische Justizvollzugsanstalt ein. (KPI Memmingen)

