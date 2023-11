LINDENBERG. Der seit dem 12.11.2023 als vermisst geltende 59-jährige Mann aus Lindenberg, wurde am späten Sonntagabend in einem Waldstück in Lindenberg tot aufgefunden. Es ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine Beteiligung Dritter.

Zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts der Vermissten bittet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West darum, die persönlichen Daten – insbesondere das veröffentlichte Bild der Person – zu löschen! Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Fahndung. (PI Lindenberg)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).