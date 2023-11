THÜNGERSHEIM, LKR. WÜRZBURG. Aus bislang ungeklärten Gründen ist eine Weinberghütte in der Nacht von Freitag, 03. November; auf Samstag, 04. November, ein Raub der Flammen geworden. Da derzeit nicht auszuschließen ist, dass der Brand vorsätzlich gelegt worden ist, sucht die Kripo Würzburg nach Zeugen.



Ein Spaziergänger entdeckte am Samstagmorgen in der Verlängerung der Friedhofstraße die ausgebrannte Weinberghütte. Von der massiv gemauerten Hütte blieben nur noch die Natursteinwände stehen, der Dachstuhl brannte vollständig aus.



Die alarmierte Feuerwehr Thüngersheim löschte letzte Brandnester ab. Da die Kripo Würzburg derzeit nicht ausschließen kann, dass der Brand vorsätzlich gelegt worden ist, sucht die Polizei nach Zeugen. Personen, die in der Zeit von Freitag 20:00 Uhr bis Samstag 01:00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Fahrzeuge im Bereich der Weinberghütte gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Polizei zu melden.