1961. Sachbeschädigung an Pkw; zwei Personen festgenommen – Moosach

Am Donnerstag, 09.11.2023, gegen 04:45 Uhr, teilte ein Passant über den Polizeinotruf 110 mit, dass er im Bereich der Dürrstraße und Riesstraße zwei Jugendliche mit Fahrrädern wahrgenommen habe, welche während der Fahrt gegen die Außenspiegel von auf der Straße geparkten Fahrzeugen mit ihren Füßen treten würden.

Umgehend wurden durch die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München mehrere Streifen zur Örtlichkeit geschickt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Täter unweit vom Tatort festgenommen werden.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 16-Jährige mit Wohnsitz in München.

Vor Ort konnte mindestens ein beschädigter Außenspiegel festgestellt werden. Ob an weiteren Fahrzeugen ein Schaden entstanden ist, muss noch durch die jeweiligen Eigentümer geprüft werden.

Der bislang bekannte Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Tatverdächtigen wurden zu einer Polizeidienststelle gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die jeweiligen Erziehungsberechtigten sind über diesen Vorfall und Umstand noch am selbigen Tag in Kenntnis gesetzt worden. Einer der Tatverdächtigen ist folglich von seinen Eltern abgeholt worden.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 25 (u. a. Sachbeschädigung) der Münchner Kriminalpolizei.

1962. Festnahme von vier Tatverdächtigen nach mehreren Raubüberfällen – Neuperlach und Ramersdorf

-siehe Medieninformation vom 31.10.2023, Nr. 1889

-siehe Medieninformation vom 24.10.2023, Nr. 1850

-siehe Medieninformation vom 19.10.2023, Nr. 1828

-siehe Medieninformation vom 18.10.2023, Nr. 1822

Wie bereits berichtet kam es im Zeitraum von Freitag, 13.10.2023, bis Sonntag, 29.10.2023, zu insgesamt vier Raubüberfällen im Bereich Neuperlach und Ramersdorf.

Opfer der Taten waren hierbei ein 50-Jähriger, ein 47-Jähriger, ein 43-Jähriger und ein 56-Jähriger (jeweils mit Wohnsitzen in München). Diese wurden über eine Dating-Plattform zu den Tatorten gelockt. Die Täter überfielen die Opfer dann mit Pfefferspray und forderten Bargeld sowie Wertgegenstände. Insgesamt kam es zu einem Beuteschaden von mehreren Hundert Euro. Die Männer wurden bei den Übergriffen verletzt, mussten aber nicht stationär behandelt werden.

Nach umfangreichen Ermittlungen konnten vier Tatverdächtige ermittelt werden. Dabei handelt es sich um einen 16-Jährigen, einen 17-Jährigen und zwei 19-Jährige (jeweils mit Wohnsitzen in München). Von der Staatsanwaltschaft München I wurden daraufhin Haftbefehle für den 16-Jährigen und die beiden 19-Jährigen sowie Durchsuchungs-beschlüsse für die Wohnungen von allen vier Tatverdächtigen beantragt und vom Amtsgericht München auch erlassen.

Am Donnerstag, 09.11.2023, in den frühen Morgenstunden wurden die Durchsuchungen durchgeführt. Alle Tatverdächtigen konnten angetroffen und die drei Haftbefehle vollzogen werden. Bei den Durchsuchungen wurde verschiedenes Beweismaterial beschlagnahmt.

Die drei Tatverdächtigen mit Haftbefehlen wurden der Ermittlungsrichterin vorgeführt, welche die Untersuchungshaft anordnete. Der 17-jährige Tatverdächtige wurde nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

1963. Sachverhalt zur Versammlungslage am 11.11.2023 – Innenstadt

Am Samstag, den 11.11.2023, kam es zu einer Versammlung im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. Die zuerst in Schwabing verortete Versammlung wurde kurz zuvor durch die Versammlungsbehörde auf den Odeonsplatz als neue Örtlichkeit verwiesen. Die angemeldete Teilnehmerzahl lag bei 1000 Personen.

Kurz nach Beginn der Auftaktkundgebung gegen 15:15 Uhr wuchs die Teilnehmerzahl am Odeonsplatz auf über 1000 Personen an und setzte sich gegen 16:20 Uhr schließlich mit knapp 2000 Teilnehmern in Bewegung.

Der Versammlungsweg führte stadtauswärts, stellenweise durch Schwabing und über das Siegestor wieder zurück Richtung Odeonsplatz.

Während der sich fortbewegenden Versammlung schlossen sich weitere Teilnehmer dem Zug an, wodurch in der Spitze ca. 5500 Personen erreicht wurden.

Die Schlusskundgebung gegen 18:00 Uhr wurde noch von ca. 1000 Personen besucht und endete schließlich gegen 19:00 Uhr.

Im gesamten Verlauf der Versammlung kam es zu insgesamt drei Anzeigen, davon zum Tragen eines Plakates, welches den Tatbestand des § 86 a StGB erfüllte. Außerdem zu zwei Anzeigen nach Verwendung von Plakaten, die wiederum den Tatbestand des § 140 StGB erfüllten. Alle Personen wurden nach erfolgter Anzeige und Identitätsfeststellung vor Ort wieder entlassen.

Die weitere Bearbeitung der Anzeigen erfolgt durch das Kommissariat 42.

1964. Unfall zwischen Pkw und Fußgängerin – Berg am Laim

Am Samstag, 11.11.2023, gegen 14:00 Uhr, befuhr ein 44-Jähriger aus München mit seinem VW Kleintransporter die Kreillerstraße stadtauswärts. Auf Höhe der Hausnummer 21 kam er bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und geriet dabei auf einen Mittelstreifen, welcher die angrenzenden Straßenbahngleise abgrenzte.

Zeitgleich wollte eine 63-jährige Münchnerin als Fußgängerin an derselben Stelle die Gleise überqueren. Dabei benutzte sie eine vorhandene Querungshilfe. Die 63-Jährige wurde dabei von dem Kleintransporter erfasst und überrollt. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Münchner Krankenhaus verbracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Beim 44-Jährigen reagierte ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest positiv. Außerdem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Verkehrspolizei durchgeführt.