COBURG. Samstagabend verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses und erbeuteten Gegenstände im Wert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages. Die Kripo Coburg ermittelt.

In den Abendstunden zwischen 18.30 Uhr und 22.45 Uhr drangen die Täter gewaltsam in die Wohnung in der Alexandrinenstraße ein und nahmen mehrere elektronische Wertgegenstände mit.

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Alexandrinenstraße bemerkt? Die Kriminalpolizei Coburg bittet um Hinweise unter der Tel.-Nr. 09561/645-0.