FÜRTH. (1316) In den frühen Samstagmorgenstunden (11.11.2023) brach in einer Wohnung in der Fürther Südstadt ein Brand aus. Zwei Personen kam mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.



Gegen 04:15 Uhr ging über die Integrierte Leitstelle der Feuerwehr die Mitteilung über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Oststraße ein. Beim Eintreffen erster Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr konnten vor Ort dichter Rauch sowie Flammen im zweiten Obergeschoss des Hauses festgestellt werden.

Durch Beamte der Polizeiinspektion Fürth wurde der Bereich weiträumig abgesperrt und der vom Brand nicht betroffene Gebäudeteil evakuiert. Zeitgleich begann die Berufsfeuerwehr Fürth mit der Brandbekämpfung und der Rettung von eingeschlossenen Personen. Auf Grund der Witterungsbedingungen stellte das örtliche Verkehrsunternehmen einen Omnibus für die ins Freie gebrachten Bewohner zur Verfügung.

Insgesamt 10 Personen wurden vom Rettungsdienst vor Ort auf Grund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung untersucht. Zwei dieser Personen kamen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Gegen 05:45 Uhr war das Feuer gelöscht. Das 2. Obergeschoss ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Die Brandursache ist bislang unklar und nun Gegenstand weiterer Ermittlungen durch das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei.

