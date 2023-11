BURGLENGENFELD, LKR. SCHWANDORF. Ein 21-Jähriger soll ein Kind in einem Bad in Burglengenfeld unsittlich berührt haben. Er befindet sich aktuell in Untersuchungshaft. Die Polizei sucht Zeugen.

Am späten Mittwochnachmittag, 8. November besuchte eine Frau mit ihrer neunjährigen Tochter das Erlebnisbad Bulmare in Burglengenfeld. Während das Kind gegen 16:30 Uhr im Erlebnisbecken/Strömungskanal badete, befand sich die Mutter im nahegelegenen Schwimmerbecken. Hierbei fiel ihr auf, dass ein Mann ihrem Kind sehr nahe kam. Auf Aufforderung der Mutter kam das Mädchen aus dem Becken und gab an, vom Mann mehrfach über der Bekleidung unsittlich angefasst worden zu sein. Die verständigte Polizei nahm daraufhin einen Tatverdächtigen noch im Erlebnisbad fest. Bei ihm handelt es sich um einen 21-jährigen Syrer, der im Raum Burglengenfeld lebt. Er wurde heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern.

Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer hat am späten Mittwochnachmittag im Erlebnisbad Bulmare Verdächtiges wahrgenommen? Laut Angaben der Mutter gab es einen Tatzeugen, der sich leider vor Eintreffen der Polizei entfernt hatte. Er, aber auch alle anderen Zeugen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 zu melden.