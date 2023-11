REGENSBURG. Bislang unbekannte Täter besprühten am 11. November mehrere Hauswände sowie die Steinerne Brücke mit dem Schriftzug „Letzte Generation“. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 1:15 Uhr wurde der Polizeiinspektion Regensburg Nord mitgeteilt, dass die Steinerne Brücke von drei bislang unbekannten Tätern mit dem Schriftzug „Letzte Generation“ besprüht wurde. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenbesatzungen der Regensburger Polizei verliefen negativ. Im weiteren Verlauf konnte der gleiche, circa 60 cm breite und 30 cm hohe Schriftzug in der Müllerstraße, in der Badstraße und im Bereich des Eiserenen Stegs festgestellt werden. Hierfür verwenden die bislang Unbekannten rote Farbe. Wie hoch der Schaden ist, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren am Tatort.

Bei den Tätern soll es sich um zwei Männer und eine Frau handeln. Die beiden Männer trugen eine weiße Hose und die Frau hatte dunkelblonde Haare.

Das zuständige Fachkommissariat für staatschutzrechtliche Angelegenheiten der Kriminalpolizei Regensburg übernahm die Ermittlungen in diesem Fall.

Haben Sie am Donnerstag, den 11. November, zwischen 00:30 Uhr und 2:00 Uhr Beobachtungen gemacht, die möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Haben Sie Personen im Bereich der Steinernen Brücke / Stadtamhof wahrgenommen? Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion entgegen. Jede Beobachtung kann von Bedeutung sein!