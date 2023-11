2475 – Zahlreiche Mängel festgestellt

BAB 8 / AS Friedberg / FR Stuttgart – Am gestrigen Donnerstag (09.11.2023) kontrollierte eine Polizeistreife einen 70-jährigen Autofahrer auf der A8. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Gas- und Bremspedal aufgrund des Zustandes des Autos schlecht bedient werden konnte. Nach einer genaueren Überprüfung stellten sich knapp 25 Mängel heraus.

Zudem stellten die Beamten fest, dass die HU-Plakette offenbar gelöst und eine falsche HU-Plakette angebracht wurde.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Urkundenfälschung gegen den 70-Jährigen.

2476 – Einbruch scheitert

Neusäß – Am gestrigen Mittwoch (08.11.2023) gegen 18.45 Uhr versuchten zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam ein Gartentor am Alten Hammelberg zu öffnen. Ein Zeuge bemerkte die Personen und sprach sie an. Daraufhin flüchteten die bislang unbekannten Täter in Richtung Portnerstraße.

Die bislang unbekannten Personen wurden wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 170cm, dunkle Kleidung, kräftige Statur

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

2477 – Einbruch in Einfamilienhaus

Thierhaupten – Am gestrigen Mittwoch (08.11.2023) in der Zeit von 17.00 Uhr bis 18.15 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Hochweg ein. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.