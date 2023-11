PÖDELDORF, LKR. BAMBERG. Am Dienstagnachmittag stahl ein vermeintlicher Spendensammler Bargeld aus dem Geldbeutel einer Rentnerin. Die Kripo Bamberg sucht nach Zeugen.

Am Dienstag, zwischen 14 und 15 Uhr, kam es in Pödeldorf in der Hollfelder Straße zu einem Trickdiebstahl. Im Eingangsbereich eines Supermarktes, zwischen den beiden Schiebetüren, stand ein Mann und gab sich als Spendensammler aus. Als eine 82-jährige Einkäuferin ihren Geldbeutel öffnete, griff der Unbekannte zu. Der Mann stahl der Dame einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag und ihre Payback-Karte. Erst am Abend fiel der Diebstahl auf. Eine Beschreibung des Unbekannten liegt nicht vor.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer konnte am Dienstagnachmittag am Supermarkt in der Hollfelder Straße einen Spendensammler beobachten? Melden Sie sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.