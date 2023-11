Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Donnerstag, zwischen 17:15 Uhr und 18:00 Uhr, wurde im Parkhaus der City-Galerie ein geparkter Audi A4 am vorderen linken Kotflügel angefahren.

HÖSBACH, OT FELDKAHL, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Montag, 22:30 Uhr, und Dienstag, 06:30 Uhr, wurde in der Hofackerstraße an einem Wohnhaus eine Scheibe an der Zugangstür beschädigt.

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Am Dienstag, zwischen 13:55 Uhr und 16:00 Uhr, wurde in der Seidelstraße ein Mountainbike der Marke Cube entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

WÖRTH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Mittwoch, 16:30 Uhr, und Donnerstag, 14:00 Uhr, wurden aus einem geparkten Pkw in der Rathausstraße Bargeld und eine EC-Karte entwendet.

ERLENBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstag, zwischen 08:30 Uhr und 08:45 Uhr, wurde auf dem REWE-Parkplatz in der Berliner Straße aus einem geparkten Pkw ein Mobiltelefon entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.