ADLKOFEN, LKR. LANDSHUT. Am Mittwoch (08.11.2023) vollzogen Beamte der Polizeiinspektion Vilsbiburg einen Durchsuchungsbeschluss in einem Wohnhaus im Stadtgebiet. Dabei stellten die Beamten eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln sicher. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Landshut beantragte einen Durchsuchungsbeschluss aufgrund des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. Beim Vollzug des Beschlusses am Mittwoch konnten die Beamten eine größere Menge Betäubungsmittel in der Wohnung des 28-Jährigen auffinden. Von mehreren Aufzuchtanlagen in der Wohnung konnten insgesamt mehrere Kilogramm Marihuana sowie ca. 30 Gramm Amphetamin sichergestellt werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut die Ermittlungen übernommen.

Am Donnerstag (09.11.2023) wurde der Tatverdächtige beim Amtsgericht Landshut vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut wurde Haftbefehl wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gegen den 28-Jährigen erlassen. Der Haftbefehl wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Veröffentlicht: 10.11.2023, 09.55 Uhr