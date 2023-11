NÜRNBERG. (1310) Am Donnerstagabend (09.11.2023) ereignete sich in Nürnberg-Langwasser ein Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto, bei dem sich mehrere Personen Verletzungen zuzogen. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht Zeugen, die Hinweise auf die Ampelschaltung geben können.



Der 41-jährige Lkw-Fahrer fuhr gegen 18:30 Uhr von der Regensburger Straße kommend in die Gleiwitzer Straße in Richtung Südklinikum. Auf Höhe der Oelser Straße wollte er nach links abbiegen. Hierbei kollidierte der Lastwagen mit einem entgegenkommenden VW Touran. Sowohl der 42-jährige Fahrzeugführer als auch seine drei Mitfahrer zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu, welche in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Beamte der Verkehrspolizei Nürnberg waren vor Ort und haben die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen. Gegenüber den Polizisten machten die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zur Ampelschaltung. Die Beamten bitten deshalb Zeugen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 6583 - 1530 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl