HAFENHOFEN. Am Donnerstag, den 09.11.2023, kam es am Abend zum Brand einer Maschinenhalle in Haldenwanger Ortsteil Hafenhofen. Gegen 21:00 Uhr wurde ein Anwohner auf den Feuerschein aufmerksam und informierte über den Notruf die Integrierte Leitstelle.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr befand sich ein Teil der Maschinenhalle bereits im Vollbrand. Durch die Feuerwehren konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Bei dem Brandfall wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 80.000,- Euro. Landkreisübergreifend waren die Feuerwehren Burgau, Dürrlauingen, Haldenwang, Konzenberg, Mindelaltheim, Mönstetten, Offingen, Waldkirch und Winterbach mit über 100 Einsatzkräften im Einsatz. Die ersten Ermittlungen zur Brandursache wurden vor Ort durch die Polizeiinspektion Burgau und den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weitergehenden Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm übernommen. (KPI Memmingen – KDD)

