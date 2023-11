BURGEBRACH, LKR. BAMBERG. Am späten Donnerstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 22 bei Burgebrach zu einem schweren Unfall. Eine Seniorin wurde von einem Auto erfasst und starb noch an der Unfallstelle.

Am Donnerstag, gegen 17.10 Uhr, fuhr ein 58-Jähriger aus dem Landkreis Bamberg mit seinem VW Passat von Burgebrach in Richtung Unterneuses. Auf Höhe des Industriegebietes Kapellenfeld überquerte vor dem Auto eine Fußgängerin, ebenfalls aus dem Landkreis Bamberg, die Bundesstraße. Es kam zu einem folgenschweren Zusammenstoß. Noch an der Unfallstelle starb die Seniorin an ihren schweren Verletzungen. Der 58-Jährige blieb bis auf einen Schock unverletzt.

Die Staatsanwaltschaft Bamberg bestellte einen Sachverständigen an die Unfallstelle, der die Beamten der Polizei Bamberg-Land bei den Ermittlungen unterstützt. Für die Dauer von Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten bleibt die B22 zwischen Burgebrach und Birkach aktuell in beiden Richtungen gesperrt.