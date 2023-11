SÖCHTENAU, LKR. ROSENHEIM. Auf der Staatsstraße 2095 kam es am Donnerstagnachmittag, 9. November 2023, zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Ein Unfallbeteiligter (75) erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, führt die Polizeiinspektion Rosenheim nun die Untersuchungen zum genauen Unfallhergang und wird dabei auch von einem Sachverständigen unterstützt.

Zu dem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2095, im Bereich der sogenannten „Schwaberinger Senke“, kam es am Donnerstag gegen 14.30 Uhr. Ein 75-jähriger Autofahrer aus Eggstätt fuhr auf der Staatsstraße von Prutting kommend in Fahrtrichtung Bad Endorf. Ihm kam ein 67-jähriger Autofahrer aus dem Raum Traunstein entgegen. Der 75-Jährige kam dabei von seiner Richtungsfahrbahn aus bisher ungeklärter Ursache ab und geriet auf die Gegenfahrbahn. Sein Fahrzeug stieß in der Folge frontal gegen den entgegenkommenden Pkw des Lenkers aus dem Landkreis Traunstein. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn geschleudert und landeten im angrenzenden Bankett. Der 75-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der alarmierten Feuerwehr aus dem Pkw-Wrack unter Einsatz von Rettungs- bzw. Bergegerät herausgeschnitten werden. Trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen durch den alarmierten Notarzt bzw. Rettungsdienst verstarb der 75-jährige Mann aus Eggstätt noch an der Unfallstelle.Der 67-jährige Unfallbeteiligte wurde durch den Unfall leicht verletzt und ambulant vom Rettungsdienst versorgt.

Zur genauen Klärung der Unfallursache hat die sachleitende Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, ein technisches sowie unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben. Dazu wurde ein Sachverständiger von den Beamten der Polizeiinspektion Rosenheim hinzugezogen.

Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 30.000 Euro. Vor Ort waren die Feuerwehren aus dem Gemeindegebiet Söchtenau, Ortsteil Schwabering, Prutting sowie Bad Endorf. Die Feuerwehren unterstützen anschließend bei der Reinigung bzw. Säuberung der Fahrbahn sowie durch verkehrslenkende Maßnahmen. Beide Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle durch einen Abschleppdienst geborgen.

Die Staatsstraße ist derzeit (Stand 16.00 Uhr) noch zur Gutachtenerstellung gesperrt. Die Polizei rechnet mit Freigabe der Fahrbahn gegen 16.45 Uhr.