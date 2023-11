2467 – Versuchter Diebstahl eines Mopeds

Lechhausen – Im Zeitraum von Dienstag (07.11.2023), 18.00 Uhr bis Mittwoch (08.11.2023), 08.00 Uhr versuchten eine oder mehrere bislang unbekannte Personen ein Moped in der Humboldtstraße zu entwenden. Dies gelang jedoch nicht. Das Moped wurde dabei beschädigt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Versuchs eines Besonders schweren Fall des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2468 - Unfallfluchten

Lechhausen – Am vergangenen Mittwoch (08.11.2023) in der Zeit von 08.30 Uhr bis 11.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Pkw in der Bautzener Straße. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Lechausen - In der Zeit von Montag (06.11.2023), 17.00 Uhr bis Mittwoch (08.11.2023), 16.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Pkw in der Gneisenaustraße. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Hochfeld – Am gestrigen Mittwoch (08.11.2023) kam es zu einer Unfallflucht in der Firnhaberstraße.

Gegen 17.00 Uhr war eine 21-jährige Autofahrerin auf der Firnhaberstraße in Richtung B300 unterwegs. Im Bereich der Unterführung kam der 21-Jährigen eine bislang unbekannte Fahrerin eines schwarzen Pkws entgegen. Hierbei beleidigte die bislang unbekannte Autofahrerin offenbar die 21-Jährige durch Handzeichen und es kam zu einem Zusammenstoß der Außenspiegel. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Autofahrerin ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Die bislang unbekannte Autofahrerin wurde wie folgt beschrieben:

weiblich, ca. 45 Jahre, lockige schulterlange Haare, beiger Pelzmantel, schwarzer 1-er BMW

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

2469 - Sachbeschädigungen

Hochzoll – In der Zeit von Mittwoch (01.11.2023), 06.00 Uhr bis Mittwoch (08.11.2023), 19.00 Uhr besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Unterführung in der Hochzoller Straße. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Innenstadt – Am vergangenen Montag (06.11.2023) in der Zeit von 05.00 Uhr bis 16.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen einen geparkten Opel in der Frickingerstraße. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

2470 – Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Lechhausen – Am heutigen Donnerstag (09.11.2023) war ein 28-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis in der Neuburger Straße unterwegs.

Gegen 03.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Beamten unterbanden deshalb die Weiterfahrt des Mannes.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann.

2471 – Von Unbekanntem geschlagen

Spickel-Herrenbach – Am gestrigen Mittwoch (08.11.2023) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Mann und einer 35-Jährigen in der Heimgartenstraße.

Gegen 15.00 Uhr sprach der bislang unbekannte die Frau zunächst an und schlug ihr dann offenbar ins Gesicht und trat ihr auf den Fuß. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte in Richtung Norden. Die Frau wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Der bislang unbekannte Mann wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30-40 Jahre, 178cm, nordafrikanisches Erscheinungsbild, schwarzer karierter Mantel mit Kapuze, dunkle Augen

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.