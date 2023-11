TETTENWEIS, LKR. PASSAU. Eine Autofahrerin kollidiert beim Abbiegen mit vorfahrtberechtigtem Motorradfahrer. Ein Kradfahrer wird dabei tödlich verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr eine 77-Jährige, aus dem südlichen Landkreis Passau stammende Autofahrerin, am Donnerstagvormittag gegen 09.40 Uhr mit ihrem Fahrzeug, von Unterschwärzenbach kommend, die Kreisstraße PA 8 und wollte nach links in die Staatsstraße 2117 abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 38-jährigen, ebenfalls aus dem südlichen Landkreis Passau stammenden Motorradfahrer, welcher auf der vorfahrtberechtigten Staatsstraße in Fahrtrichtung Tettenweis unterwegs war. Der Kradfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlag. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizeiinspektion Passau, welche am Unfallort durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Tettenweis sowie der Straßenmeisterei unterstützt wurde. Zur endgültigen Klärung des Unfallhergangs und Beweissicherung wurde im Auftrag der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Gutachter eingeschaltet.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 15.000 Euro.

Medienkontakt: Verkehrspolizeiinspektion Passau, Tel.: 0851/9511-0

Veröffentlicht am 09.11.2023 um 16.40 Uhr