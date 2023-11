BURGLENGENFELD, LKR. SCHWANDORF. Polizeihauptkommissar Florian Beck ist seit 1. November 2023 neuer Vizechef bei der Polizeiinspektion Burglengenfeld. Er folgt damit auf Polizeihauptkommissar Franz Wenig, der seit September die Dienststelle anführt.

„Die in der Tendenz sinkende Kriminalitätsbelastung im Städtedreieck ist ein Beweis dafür, dass sich die über 33.000 Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion (PI) Burglengenfeld sicher fühlen können“, sagte der Oberpfälzer Polizeivizepräsident Robert Fuchs am 9. November 2023 bei seinem Antrittsbesuch in der Burglengenfelder Polizeidienststelle. Zur Inspektion gehört auch die Polizeistation Nittenau, die auch für knapp 14.000 Menschen in Bruck i.d.OPf. und Nittenau im Einsatz ist. Die gute Sicherheitslage ist auch mit Verdienst des vorherigen Vizechefs der PI Burglengenfeld, Polizeihauptkommissar Franz Wenig. Der 50-Jährige hatte bereits zum September 2023 die Leitung der Dienststelle übernommen und fungierte zuvor mehrere Jahre als stellvertretender Inspektionsleiter.

Seit 1. November 2023 ist der 34-jährige Florian Beck nunmehr der neue stellvertretende Dienststellenleiter der PI Burglengenfeld. Der Polizeihauptkommissar bringt durch seinen Einsatz in verschiedensten Bereichen der Bayerischen Polizei hervorragende Voraussetzungen für seine neue Funktion mit. Durch seine Tätigkeit als Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz von 2018 bis Anfang 2023 trat er zuletzt öffentlich bei spektakulären Kriminalfällen und bei Großeinsätzen in der Oberpfalz öffentlich in Erscheinung. Zuletzt war er Vizechef bei der Polizeiinspektion Regenstauf, wo er für sechs Monate im Rahmen eines Personalförderprogramms eingesetzt war.

Polizeivizepräsident Robert Fuchs wünschte dem neuen stellvertretenden Dienststellenleiter viel Erfolg: "Ich bin mir sicher, lieber Herr Beck, dass Sie mit Ihrem neuen Team die erfolgreiche Arbeit bei der PI Burglengenfeld fortsetzen. Ich wünsche Ihnen in Zeiten vielfältiger Herausforderungen alles Gute und stets ein glückliches Händchen."