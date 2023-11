Germering, Lkr. Fürstenfeldbruck, 09.11.2023 - Am gestrigen Mittwoch (08.11.2023) geriet in Germering eine Sauna in Brand. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt.

Gegen 14.15 Uhr meldete ein 74-Jähriger einen Brand im Keller seines Hauses in der Kreuzlinger Straße.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Unterpfaffenhofen und Germering brachten den offensichtlich in der Sauna ausgebrochenen Brand zügig unter Kontrolle. Die Zufahrtstraße musste während der Löscharbeiten gesperrt werden.

Der 74-Jährige wurde vorsorglich vor Ort durch den Rettungsdienst betreut.

Der geschätzte Sachschaden liegt im niedrigen bis mittleren 5-stelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen. Als mögliche Brandursache kommt, nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, fahrlässige Brandstiftung in Frage.