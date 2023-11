HUNDERDORF, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am 08.11.2023 gegen 00.30 Uhr kontrollierten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf einen Pkw auf der BAB A3 Höhe Hunderdorf. Im Rahmen der Kontrolle entdeckten die Beamten eine größere Menge Bargeld. Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft Regensburg, Abteilung für Wirtschaftsstrafsachen, wegen des Verdachts der Geldwäsche.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kontrollierten Schleierfahnder der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf einen VW Golf aus dem Raum Frankfurt, welcher auf der A3 in Richtung Passau unterwegs war. Bei der Kontrolle des 24-Jährigen Fahrers, sowie bei der Durchsuchung des Pkw konnten die Beamten in verschiedenen Verstecken Bargeld in Höhe von über 80.000 Euro sicherstellen. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen und ein Verfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche eingeleitet. Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Regensburg die Ermittlungen übernommen.

Am Donnerstag (09.11.2023) wurde der Tatverdächtige beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg erging zwischenzeitlich Haftbefehl gegen den 24-Jährigen wegen des dringenden Verdachts der Geldwäsche. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Das Bargeld wurde zur Sicherung der Einziehung beschlagnahmt.

Veröffentlicht: 09.11.2023, 14:30 Uhr