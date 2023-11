Baucontainer aufgebrochen - Werkzeug gestohlen - Zeugen gesucht

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Unbekannte haben von Dienstag auf Mittwoch hochwertige Werkzeuge aus einem Baucontainer entwendet. Die Polizei hofft bei der Aufklärung der Tat auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach muss sich der Einbruch an einer Baustelle in der Hanauer Landstraße zwischen Dienstagnachmittag, 16:30 Uhr, und Mittwochmorgen, 07:30 Uhr, zugetragen haben. Bemerkenswert ist, dass die unbekannten Täter zunächst offensichtlich einen Radlader beiseite fahren mussten, um sich dann gewaltsam Zugang zu den mit Ketten gesicherten Containern zu verschaffen. Dort nahmen sie Werkzeuge im Wert eines viertstelligen Geldbetrags an sich und flüchteten unerkannt.

Die Polizei Alzenau ermittelt und bittet mögliche Zeugen der Tat um Hinweise. Insbesondere Personen die zur relevanten Zeit einen rangierenden Radlader wahrgenommen haben, sollen sich melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Diebstahl von Babynahrung - Ladendiebe offensichtlich in mehreren Drogeriemärkten am Werk

BAYERISCHER UNTERMAIN. Ein Ladendieb hat am Mittwochnachmittag in einem Drogeriemarkt in Elsenfeld Babynahrung gestohlen und ist unerkannt entkommen. Auch in weiteren Filialen am Untermain hat es Diebstahlsversuche gegeben. Hier konnte der oder die Täter jedoch von sensibilisierten Mitarbeitern in die Flucht geschlagen werden, bevor etwas wegkommen konnte.

Gegen 13:50 Uhr ist eine Mitarbeiterin des Elsenfelder Drogeriemarkts in der Bahnhofstraße auf einen verdächtigen Mann aufmerksam geworden, der mit einer Einkaufstasche den Kassenbereich passiert hatte, ohne etwas zu bezahlen. Die Kassiererin konnte jedoch mehrere Packungen Folgemilch sehen, die der Unbekannte in die Tasche gepackt haben musste.

Der mutmaßliche Dieb ließ sich auf Ansprache nicht aufhalten und flüchtete samt Beute über den Parkplatz weiter in unbekannte Richtung.

Zu ähnlichen Fällen ist es am gleichen Tag auch in Filialen des Drogeriemarkts in Alzenau, Mömbris, Stockstadt und Aschaffenburg gekommen. Hier erkannten die inzwischen informierten und sensibilisierten Mitarbeiter der Geschäfte jedoch den Mann und sprachen ihn rechtzeitig an, sodass es zu keinem weiteren vollendeten Diebstahl gekommen ist.

Die Polizei geht derzeit von demselben Täter aus, der an den verschiedenen Orten aufgetreten ist.

Er konnte wie folgt beschrieben werden:

Zwischen 175 cm und 180 cm groß

Circa 35 Jahre alt

Trug eine weiße Jacke, eine schwarze Hose und hatte eine Umhängetasche bei sich

Hatte ein ALDI-Plastiktüte bei sich

Die Ermittlungen zu dem Diebstahl führt die Polizeiinspektion Obernburg. Insbesondere Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Fluchtfahrzeug oder möglichen Mittätern geben können, werden dringend gebeten, sich unter Tel. 06022/629-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht - Wichtiger Zeuge gesucht

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Bereits am 02. November ist es zu einer Unfallflucht an einem Kleintransporter gekommen. Im Zuge der Ermittlungen dazu sucht die Polizei Aschaffenburg eine noch unbekannte Zeugin.

Der im Mittelweg geparkte Ford Transit wurde dem Sachstand nach um 06:30 Uhr von einem anderen Fahrzeug angefahren und beschädigt zurückgelassen. Ein noch unbekannter Zeuge oder eine unbekannte Zeugin muss den Unfall beobachtet haben und hat an dem Ford eine Nachricht hinterlassen. Leider konnte die Person bislang nicht ermittelt werden, weshalb sich die Ermittler nun an die Öffentlichkeit wenden.

Die Person wird daher dringend gebeten, sich unter der Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montag wurde ein schwarzer Daewoo in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr bei einer Unfallflucht in der Goethestraße beschädigt. Das Auto stand in der Zeit im Bereich der 20er Hausnummern am Straßenrand geparkt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montag wurde zwischen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr ein rotes Damenrad der Marke Gudereit entwendet. Das Fahrrad stand angekettet an einem Abstellplatz in der Heinsestraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, OT HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen dem 30. Oktober und dem 08. November hat ein Unbekannter offensichtlich gleich zweimal mutwillig den Lack eines schwarzen Citroen zerkratzt. Das beschädigte Auto stand in der Zeit in der Kreuzgasse.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLINGENBERG, LKR. MILTENBERG. Im Baustellenbereich auf der B469 zwischen Wörth und Klingenberg (Fahrtrichtung Miltenberg) ist am Mittwoch gegen 06:20 Uhr ein Unbekannter gegen eine Warnbarke gefahren, sodass diese umgekippt ist. Zwei nachfolgende Fahrzeuge sind über den Gegenstand gefahren und wurden an den Reifen beschädigt. Vom Unfallverursacher fehlt bislang jede Spur.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.