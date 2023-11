LANDSHUT. Am Vorabend von Halloween (31.10.2023), gegen 18.30 Uhr, wurden zwei 15-Jährige mit schweren Gesichts- und Handverletzungen mit Rettungshubschraubern in Kliniken gebracht, da nach Angaben der Verletzten ein Unbekannter einen Feuerwerkskörper in Richtung der Gruppe der Jugendlichen geworfen haben soll. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut ermittelte zunächst wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung gegen unbekannte Täter. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich allerdings heraus, dass die beiden Jugendlichen das Sprengstoffgemisch vermutlich selbst hergestellt haben. Beim Abrennen erlitten beide die schweren Verletzungen an Gesicht und Händen.

Bereits am 03.11.2023 konnte die Kriminalpolizei Landshut mit Unterstützung der Technischen Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamtes bei einer Durchsuchung bei einem der Jugendlichen entsprechende Substanzen in der elterlichen Wohnung sichergestellt werden, weshalb nun gegen ihn wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat sowie wegen Verstöße nach dem Sprengstoffgesetz ermittelt wird.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Landshut ergaben nun Hinweise auf die Existenz einer weiteren Sprengvorrichtung, die von den beiden verletzten Jugendlichen hergestellt worden sein soll. Den Ermittlungen nach wurde die Sprengvorrichtung nach dem Vorfall an Halloween durch weitere Jugendliche aus der Gruppe in der Pfettrach bei Aich in Altdorf entsorgt. Durch die Technische Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamtes konnte gestern (08.11.2023) diese selbstgebaute Sprengvorrichtung, eine sogenannte Rohrbombe, aus der Pfettrach geborgen und vor Ort unschädlich gemacht werden. Die Rohrbombe war circa 30 x 5 cm groß und voll funktionsfähig.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Landshut dauern an.

Veröffentlicht: 09.11.2023, 13.45 Uhr