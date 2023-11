COBURG. Am Mittwoch riefen Betrüger bei einer Frau in Coburg an. Mit ihrer Masche ergaunerten die Täterinnen mehrere zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht nach Zeugen.

Mittwoch, gegen 12 Uhr, rief eine angebliche Staatsanwältin bei einer 80-jährigen Coburgerin an und erzählte dieser von einem schweren Verkehrsunfall. In diesen sei die Tochter der 80-Jährigen verwickelt, so die Unbekannte weiter. Um eine Haft abzuwenden, solle die Angerufene eine Kautionszahlung leisten. Im Glauben ihrer Tochter zu helfen, übergab die Seniorin gegen 13.30 Uhr einen mittleren fünftstelligen Bargeldbetrag an ihrem Wohnanwesen an eine Abholerin.

Die Abholerin wird wie folgt beschrieben:

Weiblich

Zwischen 155 und 160 Zentimeter groß

Dunkle Kleidung

Kapuzenjacke oder Kapuzenpullover

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wer hat zwischen 13 und 14 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Marienstraße bemerkt? Zeugen können sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kripo Coburg melden.