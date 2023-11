1947. Sachbeschädigung durch Brandlegung – Milbertshofen

Am Donnerstag, 09.11.2023, gegen 01:00 Uhr, wurde der Notruf der Polizei darüber verständigt, dass im Bereich der Nadistraße ein Altpapiercontainer in Brand gesetzt wurde. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte das Feuer auf zwei nebenstehende Altpapiercontainer übergegriffen. Das Feuer konnte durch die Berufsfeuerwehr München gelöscht werden.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Nadistraße, Helene-Mayer-Ring, Straßbergerstraße (Milbertshofen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1948. Verkehrsunfallflucht in Fußgängerzone geklärt – Altstadt

In der Zeit von Sonntag, 29.10., 20:00 Uhr, auf Montag, 30.10.2023, 08:50 Uhr, kam es in der Neuhauser Straße vor einem Museum zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine dort befindliche Bronzeskulptur von einem Fahrzeug beschädigt wurde. Der bis dato unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich danach vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Dieser 20-jährige Fahrzeugführer (mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg) eines Mercedes LKW hat nach den momentanen polizeilichen Erkenntnissen eine schriftliche Information über den Unfall kurz danach in einen Briefkasten des dortigen Museums eingeworfen. Allerdings wurde dieser Zettel erst verspätet bemerkt. In Bezug auf den rechtlichen Tatbestand des unerlaubten Entfernens vom Unfallort war diese Art der Information nach den ersten Ermittlungen der Polizei nicht ausreichend, um seine Unfallbeteiligung anzugeben.

Aufgrund der medialen Berichterstattung meldete sich der 20-Jährige jetzt am Dienstag, 07.11.2023, bei einer Münchner Polizeiinspektion und gab an, am Verkehrsunfall beteiligt gewesen zu sein.

Den 20-jährigen Fahrer erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen in dieser Sache übernommen.

1949. Vorläufige Bilanz zum gestrigen Fußballspiel – Stadtgebiet München

Im Rahmen des Fußball Championleague-Spiels FC Bayern München gegen Galatasaray Istanbul wurden in etwa 1000 Fans der Gastmannschaft von der Polizei im Innenstadtbereich festgestellt.

Bei Ankunft von mehreren Reisebussen in der Ludwigstraße, besetzt mit einer Fangruppierung von Gastfans, kam es gegen 16:15 Uhr auf Höhe des Odeonsplatzes zum Zünden von Pyrotechnik und Böllern.

Die Fangruppierung, bestehend aus 350 Personen, wurde anschließend von der Polizei von der Feldherrnhalle zum Marienplatz begleitet. Am Marienplatz befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits andere Fußballfans von Galatasary, so dass sich dort in der Spitze in etwa 1000 Fußballfans einfanden. Während der polizeilichen Begleitung zeigten die Fußballfans mehrere Fahnen und Banner; überwiegend mit einem Bezug zur Gastmannschaft, aber es wurde auch ein Banner mit der Aufschrift „Free Palestine“ festgestellt. Dazu stellten die Beamten einen 26-jährigen Niederländer ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet fest, der eine beleidigende Geste und einen abwertenden Ausspruch in Richtung einer am Rathaus angebrachten Israelfahne machte. Er wurde wegen der Verletzung von Flaggen ausländischer Staaten angezeigt und nach der Sachbearbeitung wieder entlassen.

Am Marienplatz kam es erneut zum Abbrennen von Pyrotechnik. Hierbei wurden drei Personen wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz angezeigt.

Gegen 18:00 Uhr verlegten die Gastfans anschließend mit der U-Bahn in Richtung Fröttmaning zum Stadion.

Am Stadion kam es erneut zum Zünden von Pyrotechnik. Auch hier wurden zwei Personen angezeigt

Insgesamt kam es rund um das Fußballspiel, das 75.000 Menschen besuchten, zu 15 von der Polizei festgestellten Ordnungswidrigkeiten und Straftaten. Neben den geschilderten Verstößen mittels Pyrotechnik waren überwiegend Hausfriedensbrüche zu verzeichnen.

Während und im Nachgang des Fußballspieles kam es zu keinen weiteren Störungen.

Für die Betreuung des Fußballspieles waren knapp 300 Polizeibeamte im Einsatz.

Warnhinweis der Münchner Polizei:

Der Einsatz pyrotechnischer Gegenstände im Zusammenhang mit Fußballspielen ist sehr gefährlich und daher in den Münchner Stadien grundsätzlich verboten. Insbesondere in größeren Personengruppen ist die Verletzungsgefahr durch die sehr hohen Abbrenntemperaturen sowie möglichem Funkenflug sehr hoch. Verstöße gegen geltende Stadionverordnungen bzw. nach dem Sprengstoffgesetz werden durch die Münchner Polizei konsequent geahndet.

1950. Brandfall in JVA; mehrere Personen verletzt – Giesing

Am Mittwoch, 08.11.2023, gegen 15:00 Uhr, wurde der Notruf der Polizei 110 von der Rettungsleitstelle über einen Brand in der Justizvollzugsanstalt in Stadelheim informiert. Sofort wurden Einsatzkräfte der Münchner Berufsfeuerwehr sowie mehrere Streifen der Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Drei Gefängnisinsassen mussten aufgrund Verletzungen durch den Brand zur Behandlung in Münchner Krankenhäuser verbracht werden.

Die Schadenhöhe wird auf 80.000, - Euro geschätzt.

Durch die Polizei wurden Verkehrssperrungen um die Brandörtlichkeit eingerichtet. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die Brandfahnder der Münchner Kriminalpolizei haben vor Ort die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.