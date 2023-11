REDWITZ A.D. RODACH, LKR. LICHTENFELS. Am Donnerstagvormittag brach ein Feuer in einer Doppelhaushälfte im Ortsteil Trainau aus. Nach Abschluss der Löscharbeiten ermittelt die Kriminalpolizei Coburg.

Am Donnerstag, gegen 8.45 Uhr, hatte eine Zeugin Flammen im Obergeschoss einer Doppelhaushälfte in der Redwitzer Straße bemerkt und den Notruf verständigt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst kamen mit einem Großaufgebot zum Brandort. Trotz umfangreicher Löscharbeiten der zirka 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr griff das Feuer auch auf den Dachstuhl der zweiten Doppelhaushälfte über. Im Zuge der Löscharbeiten musste das gemeinsame Dach abgetragen werden. Etwa zwei Stunden nach Ausbruch war der Brand schließlich unter Kontrolle. Der Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Da das Gebäude vorübergehend nicht nutzbar ist, werden die Bewohner in einer öffentlichen Einrichtung untergebracht. Bei den Löscharbeiten verletzte sich eine Feuerwehrfrau. Aus Sicherheitsgründen unterbrach der örtliche Energieversorger die Stromzufuhr für Trainau. Polizeibeamte sperrten die Redwitzer Straße für die Dauer des Einsatzes. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt zur noch unklaren Brandursache.