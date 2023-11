FEUCHT. (1307) Am Mittwochmittag (08.11.2023) zeigte sich ein bislang unbekannter Mann einem Kind gegenüber in Feucht (Lkrs. Nürnberger Land) in exhibitionistischer Art und Weise. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 12:00 Uhr war das Kind auf dem Weg von der Schule nach Hause. Im Durchgang von der Nürnberger Straße zur Hermann-Oberth-Straße trat er dem Kind an den dortigen Treppen mit entblößtem Glied gegenüber und ging dann in Richtung der Nürnberger Straße davon.

Von dem Mann liegt nur eine spärliche Beschreibung vor. Demnach war er groß und hatte graues, nach oben gekämmtes, lockiges Haar.

Die Kriminalpolizei in Schwabach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel / mc