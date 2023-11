NÜRNBERG. (1306) Am Mittwoch (08.11.2023) führten Beamten der Verkehrspolizeien Nürnberg und Fürth Schwerpunktkontrollen hinsichtlich der Ladungssicherung auf dem Frankenschnellweg durch. Hierbei stellten sie zahlreiche Verstöße fest.



Die Beamten kontrollierten im Zeitraum von ca. 4 Stunden insgesamt 53 Fahrzeuge. Der Kontrollschwerpunkt lag auf Kraftfahrzeugen, die zur Güterbeförderung bestimmt sind. In Summe stellten die Beamten bei mehr als der Hälfte der kontrollierten Fahrzeuge diverse Verstöße fest.

Bei zwei Lkw musste die Weiterfahrt untersagt werden. Die transportierten Holzstämme lagen in beiden Fällen zum Teil lose bzw. locker auf dem Lkw. Bei einer Vollbremsung wären diese ungehindert nach vorne in das Führerhaus gerutscht. Vor Ort erfolgte daher eine umfangreiche Umladung der Holzstämme. Beide Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister (ehemals Verkehrszentralregister).

Im Rahmen der Schwerpunktkontrollen überprüften die Beamten zudem einen rumänischen Sattelzug. In dem Lkw fanden die Polizisten, teilweise im Fahrzeug verbaut, neuwertige elektronische Geräte wie beispielsweise Mobiltelefone, Laptops und Uhren. Die Gegenstände waren neu verpackt, zudem konnte der Fahrer keinen Eigentumsnachweis erbringen. Die Geräte im geschätzten Gesamtwert von rund 3500 Euro wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Diebesgut übernimmt die Kriminalpolizei.



Erstellt durch: Janine Mendel / mc