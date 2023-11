HENGERSBERG, LKR. DEGGENDORF. Am Mittwoch (08.11.2023) gegen 19.00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der DEG 7 bei Siederding. Nach ersten Erkenntnissen kam der 18-Jährige Fahrer nach einem Ausweichmanöver von der Fahrbahn ab. Der Beifahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag.

Der Fahrer des BMW wich wohl einem Reh aus, woraufhin das Auto ins Schleudern kam und gegen einen Baum prallte. Der 18-Jährige Fahrer, sowie ein weiterer Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der Beifahrer erlitt durch den Aufprall tödliche Verletzungen.

Die Feuerwehren Hengersberg, Deggendorf und Schwarzach unterstützten bei Verkehrsmaßnahmen. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Die Polizeiinspektion Deggendorf führt die weiteren Ermittlungen.

Veröffentlicht: 09.11.2023, 10.38 Uhr