Weilheim – Die Verkehrspolizeiinspektion Weilheim bekam zum 1. November dieses Jahres eine neue Dienststellenleiterin. Polizeihauptkommissar Bastian Straif, welcher mit der Inspektionsleitung im Rahmen seiner Führungsbewährung für den Aufstieg in die vierte Qualifikationsebene betraut war, wurde durch Polizeipräsident Manfred Hauser verabschiedet. Gleichzeitig führte der Polizeipräsident seine Nachfolgerin, Polizeihauptkommissarin Christina Loy, in ihr neues Amt als Leiterin der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim ein.

Polizeipräsident Manfred Hauser bedankte sich bei dem offiziellen Amtswechsel am 7. November im Rahmen einer Feierstunde am Campus Weilheim bei Polizeihauptkommissar Bastian Straif, der die letzten sechs Monate die Dienststelle ausgezeichnet geleitet hat. Der Polizeihauptkommissar nimmt am Förderverfahren für künftige Führungskräfte in der vierten Qualifikationsebene teil und war im Rahmen dessen mit der Dienststellenleitung betraut worden. Der Polizeipräsident bedankte sich bei dem 36-jährigen für sein persönliches Engagement, seiner verantwortungsvollen Führungsleistung und wünschte ihm für seinen weiteren privaten wie beruflichen Lebensweg, der ihn zunächst zur Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen führen wird, alles Gute.

Als Nachfolgerin und neue Leiterin Verkehrspolizeiinspektion, wurde zum 1. November 2023 die im Landkreis Weilheim-Schongau wohnhafte 52-jährige Polizeihauptkommissarin Christina Loy, bestellt.

Die neue Chefin der Weilheimer Verkehrspolizei begann ihre Laufbahn im Jahr 1990 mit der Einstellung und der sich anschließenden Ausbildung zur Polizeivollzugsbeamtin im damaligen „gehobenen Dienst“ bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei.

Nach der Ausbildung wurde Frau Loy in verschiedenen Dienststellen des damaligen Polizeipräsidiums Oberbayern u.a. als stellvertretende Dienstgruppenleiterin bei den Polizeiinspektionen Garmisch-Partenkirchen und Murnau, sowie bei der KPI Weilheim mitunter als Sachbearbeiterin im Kommissariat 1, welche für Verletzung höchstpersönlicher Rechtsgüter zuständig ist, eingesetzt.

Weitere Führungserfahrungen sammelte sie als stellvertretende Kommissariatsleiterin beim Kriminaldauerdienst der KPI Weilheim und ab 2017 als stellvertretende Dienststellenleiterin der damaligen Polizeiinspektion Fahndung in Weilheim.

Seit März 2021 führte Frau Loy das Amt der stellvertretenden Dienststellenleiterin der Polizeiinspektion Wolfratshausen aus, bevor sie nun mit der Leitung der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim betraut wurde. Sie ist zugleich die erste Frau an der Spitze einer Dienststelle im Funkverkehrskreis West.

Polizeipräsident Manfred Hauser: „Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu Ihrem neuen Amt und wünsche Ihnen viel Erfolg und natürlich stets ein glückliches Händchen.“