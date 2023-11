LAUF AN DER PEGNITZ / NÜRNBERG. (1304) Wie am 08.11.2023 mit Meldung 1302 berichtet, war ein 61-jähriger Mann aus Neunkirchen am Sand (Lkrs. Nürnberger Land) vermisst. Der Vermisste konnte aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung wohlbehalten aufgefunden werden.



Die Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Erstellt durch: Michael Petzold / mc