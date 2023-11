LAUF AN DER PEGNITZ / NÜRNBERG. (1302) Seit Freitagvormittag (20.10.2023) wird der 61-jährige Krzystof K. aus Neunkirchen am Sand (Lkrs. Nürnberger Land) vermisst. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.



Der 61-Jährige verließ am Freitagvormittag gegen 10:00 Uhr seine Arbeitsstelle in Nürnberg, Am Thoner Espan, um etwas einzukaufen. Hierzu verließ er das Gebäude und fuhr mit seinem weißen Peugeot Boxer mit dem amtlichen Kennzeichen LAU-ZY 135 in unbekannte Richtung davon.

Seitdem ist der 61-Jährige weder zu seiner Arbeitsstelle noch nachhause in sein Wohnanwesen in Neunkirchen am Sand zurückgekehrt. Da Krzystof K. auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in hilfloser Lage befindet und dringend ärztliche Hilfe benötigt.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

61 Jahre alt, schlanke Statur, kurze, grau melierte Haare, drei Tage Bart. Er trug zuletzt Handwerker- bzw. Arbeiterkleidung. Ein Bild des Vermissten steht als Download zur Veröffentlichung zur Verfügung.

Die Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben können, sich mit dem Polizeinotruf 110 in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Michael Petzold