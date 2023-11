TEGERNHEIM, LKR: REGENSBURG. Am Dienstag, 7. November, übergab eine über 50-Jährige mehrere tausend Euro an eine unbekannte Person, nachdem dies als Kaution für ihre Tochter im Zusammenhang mit einem Unfall gefordert wurde.

Wie die Polizei erst am 8. November erfuhr, kontaktierte eine unterdrückte Nummer am Diensttagnachmittag eine über 50-Jährige aus Tegernheim. Bei dem Telefonat gab sich eine weibliche Stimme als Polizistin aus und informierte die Geschädigte über einen Unfall ihrer Tochter. Im Zuge der über zehn Telefonate meldeten sich neben der angeblichen Polizisten auch eine angebliche Staatsanwältin und die angeblich betroffene Tochter bei der Geschädigten. Überrumpelt durch den aufgebauten Druck nahm die Geschädigte die Geschichte für wahr und willigte in eine Geldübergabe ein. Am Mittwochabend, gegen 18:00 Uhr erschien eine Abholerin in der Tegernheimer Hauptstraße. Die Frau kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 150 cm groß mit schlanker Figur

Asiatisches Aussehen

Komplett schwarz gekleidet mit schwarzer Handtasche

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet Zeugen, die Angaben zu der Abholerin machen können, sich unter der 0941/5062888 zu melden. Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein.

Bitte informieren Sie Ihre Angehörigen über diese Art des Betrugs. Die Betrüger gehen hochprofessionell vor. Ein Betrug kann aber gut erkannt werden, wenn die Angerufenen das Phänomen kennen.

Hier noch weitere Tipps der Polizei gegen Callcenter-Betrug: