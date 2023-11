HEMAU, LKR. REGENSBURG. Am Montag, 6. November, wurden zwei Männer an einer Tankstelle in Hemau von mehreren Personen z.T. erheblich verletzt. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Am Montagabend, gegen 22:15 Uhr, ging an der JET-Tankstelle in der Nürnberger Straße 48 eine Personengruppe auf einen 42-jährigen und einen 37-jährigen Kasachen mit Gegenständen los. Es wurden zum Teil erhebliche Verletzungen im Kopfbereich zugefügt, sodass beide Geschädigte sich aktuell in stationärer Behandlung befinden. Die Täter flüchteten nach der Tat von der Örtlichkeit. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei Regensburg übernommen. Im Rahmen der intensiven Fahndungsmaßnahmen erfolgte am gestrigen Dienstag eine erste Festnahme eines Tatverdächtigen. Es wird aufgrund eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet Zeugen, die Angaben zu der Situation oder den Tätern machen können, sich unter der 0941/5062888 zu melden. Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein.