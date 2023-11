2460 – Anrufwelle von falschen Polizeibeamten im Stadtgebiet Augsburg

Augsburg – Am heutigen Mittwoch (08.11.2023) kam es im Laufe des Vormittages im Stadtgebiet Augsburg vermehrt zu Anrufen von sogenannten falschen Polizeibeamten.

Bei diesem vorliegenden Phänomen werden zumeist ältere Menschen in betrügerischer Absicht angerufen. Die Täter geben sich meist als Polizeibeamte aus und schildern wahrheitswidrige Sachverhalte um durch verschiedenste Maschen an das Ersparte von älteren Menschen zu kommen.

Die Polizei rät deshalb:

- die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten; übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen

- lassen Sie keine unbekannten in Ihre Wohnung

- fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt

- Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus

- geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren persönlichen Verhältnissen preis

- lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf

In den polizeilich bekannten Fällen reagierten bisher alle angerufenen vorbildlich. Es kam zu keinen Geldübergaben.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite:

https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/senioren/027381/index.html

oder

unter https://www.polizei.bayern.de/nmmo

2461 – Widerstand bei Kontrolle

Innenstadt – Am Dienstag (07.11.2023) kontrollierten Einsatzkräfte einen 21-jährigen und 23-jährigen Mann. Der 21-jährige wollte sich der Kontrolle entziehen.

Gegen 18.15 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte Am Lueginsland die beiden Männer. Während der Kontrolle rannte der 21-Jährige davon, konnte aber durch die Einsatzkräfte eingeholt und festgehalten werden. Hierbei leistete der 21-Jährige Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten leicht.

Bei der Durchsuchung der beiden Männer fanden die Einsatzkräfte geringe Mengen Haschisch auf.

Gegen den 21-Jährigen wird jetzt wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Gegen den 23-Jährigen wird nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

2462 – Diebstahl

Göggingen – Im Zeitraum zwischen Freitag (03.11.2023), 18.00 Uhr bis Sonntag (05.11.2023), 10.00 Uhr, ereignete sich ein Diebstahl aus einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle im Brandweg.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten aus der Maschinenhalle zwei landwirtschaftliche Anhänger, sowie mehrere Arbeitsgeräte.

Der Diebstahlschaden wird auf circa 6.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd in Verbindung zu setzen.

2463 – Sachbeschädigung

Innenstadt – Im Zeitraum vom Sonntag (05.11.2023), 22.00 Uhr bis Dienstag (07.11.2023), 12.00 Uhr, beschmierte ein oder mehrere bislang unbekannter Täter zwei Verteilerkästen in der Senkelbachstraße. Aufgrund der Ähnlichkeit der beiden Beschädigungen kann ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Der Sachschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2110 mit der Polizeiinspektion Augsburg Mitte in Verbindung zu setzen.

2464 – Betrunkener Ladendieb

Oberhausen – Am heutigen Mittwoch (08.11.2023), gegen 05.00 Uhr, wurde ein 50-jähriger Mann bei einem Ladendiebstahl in einer Tankstelle am Gablinger Weg beobachtet. Bei der Aufnahme der Personalien stellten die verständigten Einsatzkräfte bei dem Mann, der offensichtlich mit einem Pkw auf das Tankstellengelände fuhr, Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille.

Die Einsatzkräfte veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann und unterbanden die Weiterfahrt.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Ladendiebstahl.

2465 – Diebstahl aus Pkw

Hammerschmiede – Am Dienstag (07.11.2023), zwischen 11.30 Uhr und 12.15 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in einen an der Mühlhauser Straße geparkten Pkw Nissan ein und entwendete eine darin befindliche Handtasche.

Es entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2310 mit der Polizeiinspektion Augsburg Ost in Verbindung zu setzen.

2466 – Sachbeschädigung

Lechhausen – Im Zeitraum vom Montag (30.10.2023), 21.00 Uhr bis Montag (06.11.2023), 10.00 Uhr, besprühte ein bislang unbekannter Täter die Hausmauer eines, seit längerer Zeit leerstehendes, Gebäudes in der Bozener Straße.

Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2310 mit der Polizeiinspektion Augsburg Ost in Verbindung zu setzen.