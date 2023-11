MARKLKOFEN. LKR. DINGOLFING-LANDAU. In der Nacht von Dienstag (07.11.2023) auf Mittwoch (08.11.2023) verschafften sich bislang unbekannte Einbrecher Zugang zu einem Wohnhaus in Marklkofen und entwendeten erneut einen neuwertigen BMW. Die Kriminalpolizei Landshut hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

In den frühen Dienstagmorgenstunden gegen 02.15 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in ein Wohnhaus ein. Die Täter entwendeten Bargeld aus der Geldbörse sowie drei Fahrzeugschlüssel. Im Anschluss entfernten sich die Tatverdächtigen mit einem neuwertigen BMW XM, der vor der Garage abgestellt war. Eine umgehend eingeleitete Fahndung mit Unterstützung mehrerer Polizeidienststellen, unter anderem auch von Kräften der Bundespolizei und der Hubschrauberstaffel, verlief bislang ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei bittet, sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall in der Lindenstraße in Marklkofen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch unter der 0871/9252-0 zu melden.

