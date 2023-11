1941. Versuchtes Tötungsdelikt – Au

Am Dienstag, 07.11.2023, gegen 22.05 Uhr, rief ein 18-Jähriger mit Wohnsitz in München beim Polizeinotruf 110 an und teilte mit, dass er kurz zuvor von einem Angehörigen in einer Wohnung mit einem scharfen Gegenstand angegriffen und verletzt wurde. Der Angehörige, ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in München, wäre noch in einem Zimmer der Wohnung.

Sofort wurden über zehn Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt, um die immer noch potentiell gefährliche Situation zu klären.

Der Verletzte wurde vor dem Mehrfamilienhaus angetroffen und den zwischenzeitlich alarmierten Einsatzkräften des Rettungsdienstes übergeben. Er hatte eine Stichverletzung und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo er sich nach wie vor befindet.

Die Wohnung wurde von den Einsatzkräften der Polizei betreten und der 20-Jährige konnte dort widerstandslos festgenommen werden. In der Wohnung wurden mehrere scharfe Gegenstände aufgefunden und sichergestellt. Ein Teil davon wird kriminaltechnisch untersucht. Dazu wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen in der Wohnung von der Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen. Die Motivation des Tatverdächtigen für den Angriff ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Der 20-Jährige wird im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

1942. Kellerbrand; zwei Personen verletzt – Schwabing

Am Dienstag, 07.11.2023, gegen 16:15 Uhr, befand sich ein Anwohner in einem Kellerraum eines dreistöckigen Mehrfamilienhauses in Schwabing. Hier rauchte er und warf im Anschluss die Zigarette weg. Daraufhin verließ er den Kellerraum.

Die noch glimmende Zigarette entzündete mehrere Kartonagen. Diese führten zu einem Brand in dem Kellerraum, wobei zahlreiche Stromleitungen beschädigt wurden. Hierdurch entstand Rauch, welcher durch das gesamte Treppenhaus zog. Zeugen alarmierten den Notruf.

Der Verursacher sowie eine Anwohnerin wurden durch den Rauch verletzt. Sie wurden durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach aktuellen Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf mehrere 100.000 Euro.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1943. Trickdiebstahl durch falsche Handwerker – Bogenhausen

Am Dienstag, 07.11.2023, gegen 15:40 Uhr, wurde eine über 90-Jährige mit Wohnsitz in München vor ihrer Haustür von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser gab sich als Handwerker aus und betrat unter dem Vorwand, dass sich ein Wasserrohrbruch im Gebäude ereignet hätte, das Haus.

Kurze Zeit später klingelte dieser Mann an der Wohnung der über 90-Jährigen. Er forderte die Seniorin auf, die Wasserhähne im Badezimmer zu betätigen, um eine vermeintliche Verstopfung der Rohre zu beseitigen. Der Täter hielt sich mit der Seniorin im Badezimmer auf.

Als der Täter die Wohnung verlassen hatte, stellte die über 90-Jährige fest, dass Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet wurde.

Nach ersten Ermittlungen verschaffte sich ein unbekannter zweiter Täter Zutritt zur Wohnung und durchsuchte die Räumlichkeiten.

Die über 90-Jährige verständigte einen Angehörigen, welcher wiederum die Polizei alarmierte. Eine sofort eingeleitete Fahndung ergab keine Hinweise auf die Täter.

Das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kräftige Figur; weißer Pullover mit Muster

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Stuckstraße, Wilhelm-Tell-Straße und Zaubzerstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser, Sanitärinstallateure oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

1944. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus – Trudering

Am Dienstag, 07.11.2023, gegen 11:45 Uhr, klingelte es zunächst an der Tür eines Wohnhauses in München. Mit etwas Zeitverzug öffnete eine Bewohnerin die Tür und stellte keine Personen fest. Daraufhin vernahm sie Geräusche an der Terrassentür an der Rückseite des Hauses. Als sie nachsah, stellte sie fest, dass eine unbekannte Person versuchte, diese gewaltsam zu öffnen. Der unbekannte Täter ließ sofort von seinem Vorhaben ab, als er die Frau bemerkte und er flüchtete. Weiterhin wurde eine zweite weibliche Person gesichtet.

Eine sofort eingeleitete Fahndung ergab keine Hinweise auf die Täter.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 18 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlanke sportliche Gestalt, vermutlich südeuropäische Erscheinung; er war maskiert, schwarz gekleidet, trug Handschuhe und hatte ein Stemmeisen dabei

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Waldschulstraße und Tsingtauer Straße (Trudering) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1945. Raub mittels Pfefferspray – Ramersdorf

Am Dienstag, 07.11.2023, gegen 23:30 Uhr, befand sich ein 18-Jähriger mit Wohnsitz in Stuttgart im Bereich des Karl-Preis-Platzes. Dort wurde ihm unvermittelt von drei bislang unbekannten Tätern mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Dazu forderten die Täter die Herausgabe von Wertgegenständen.

Als der 18-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, wurde er von der Tätergruppierung körperlich massiv angegangen. Anschließend entwendeten die Täter diverse Gegenstände. Als dem 18-Jährigen ein unbeteiligter Autofahrer zu Hilfe kam, flüchteten die Täter mit der Tatbeute vom Tatort in unbekannte Richtung. Der 18-Jährige kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Die sofort alarmierte Polizei konnte die Tätergruppe im näheren Umfeld nicht mehr feststellen.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 25 Jahre alt, 170 cm groß, schlank, sprach Hochdeutsch, west-nordeuropäische Erscheinung, kurze Haare, Dreitagebart; schwarze Strickjacke, dunkelblaue Jeans

Täter 2:

Männlich, 25 Jahre alt, 185 cm groß, schlank, sprach Hochdeutsch, südeuropäische Erscheinung, kurze Haare, kein Bart; schwarze Weste, dunkle Jogginghose

Täter 3:

Männlich, 25 Jahre alt, 180 cm groß, sprach Hochdeutsch, südeuropäische Erscheinung

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Karl-Preis-Platz, Rosenheimer Straße und Claudius-Keller-Straße (Ramersdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1946. Amtseinführung des neuen Leiters der Polizeiinspektion 13 (Schwabing)

Am Montag, 06.11.2023, wurde durch Polizeipräsident Thomas Hampel der neue Leiter der Polizeiinspektion 13, Polizeidirektor Christian Schäfer, offiziell in sein neues Amt eingeführt. Er übernahm die Amtsgeschäfte zum 01.08.2023 von seiner Stellvertreterin, Polizeioberrätin Michaela Vetter, welche die Inspektion kommissarisch geführt hatte. Die bisherige Leiterin, Polizeidirektorin Silke Weeger, verabschiedete sich zum 30.04.2023 und wurde neue Leiterin der Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen).

Christian Schäfer kann auf eine große Verwendungsbreite zurückblicken. Im Bereich des Polizeipräsidiums München war er in verschiedensten Funktionen tätig. Zuletzt war er stellvertretender Polizeichef der Polizeiinspektion 14 (Westend). Christian Schäfer fungierte zusätzlich 2022 und 2023 als Leiter der Polizeiinspektion 17 (Wiesnwache).

Christian Schäfer und seine über 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeiinspektion 13 sorgen in Schwabing für die Sicherheit der ca. 74.000 Bewohnerinnen und Bewohner.

Die PI 13 kann eine sehr gute Sicherheitsbilanz vorweisen. Der Polizeipräsident wies darauf hin, dass mit 4.000 Straftaten auf 100.000 Einwohner, die Häufigkeitsziffer deutlich unter dem Münchner Durchschnitt liegt.

Neben den Polizeibeamten engagieren sich derzeit 19 Ehrenamtliche der Sicherheitswacht für die Sicherheit der Schwabinger Bürger.

Der Dienstbereich erstreckt sich auf 6,86 km² und grenzt im Norden an Milbertshofen, im Osten an die Isar, im Süden an die Maxvorstadt und im Westen an den Olympiapark.

Münchens weltbekannter Stadtteil Schwabing mit seinen ca. 340 Lokalen, Gaststätten und der Flaniermeile, der Leopoldstraße, ist das pulsierende Tor Münchens.

Zusätzlich betreut die PI 13 verschiedenste Veranstaltungen wie unter anderem das zweimal im Jahr stattfindende große Straßenfest auf der Leopoldstraße „Corso Leopold“, „Zamanand“, wie auch viele Autokorsos von feiernden Fußballfans.

Polizeipräsident Thomas Hampel zeigte sich überzeugt, dass Christian Schäfer mit dem Team der Schwabinger Polizei gut aufgestellt ist, um für die Sicherheit der Menschen zu sorgen. Er dankte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das hervorragende Engagement und den Einsatz rund um die Uhr.