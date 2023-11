Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Sonntag, zwischen 15:00 Uhr und 22:00 Uhr, wurde in der Aschaffstraße ein geparkter Daihatsu im Bereich des Außenspiegels angefahren.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montag, um 16:00 Uhr, wollte ein 49-Jähriger mit seinem Fiat Ducato vom Südring nach links in die Schweinheimer Straße abbiegen. Beim Abbiegevorgang touchierte ein auf der rechten Abbiegespur befindlicher Imbisswagen mit Aschaffenburger Zulassung den rechten Außenspiegel des Fiat.

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Zwischen Donnerstag und Freitag wurde die Turnhalle der Pestalozzi-Grundschule in der Matthäusstraße mit einem rund 150 x 150 cm großen Graffiti besprüht.

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Wochenendes beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug in der Straße "An der Dohne" einen Schutzpfosten sowie einen dortigen Schaltkasten.

GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Wochenendes wurde am Jugendzentrum in der Bachgaustraße ein Mülleimer in Brand gesetzt.

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag, gegen 09:30 Uhr, wurde in der Straße "Im Hofgewann" vor einer dortigen Spedition ein E-Bike der Marke Raymon entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.