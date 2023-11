NÜRNBERG. (1298) Am Samstagabend (04.11.2023) gelang es im Nürnberger Norden einen mutmaßlichen Geldbörsendieb festzunehmen. Da bei dem 49-jährigen Tatverdächtigen zudem circa 1,2 Kilogramm Betäubungsmittel aufgefunden werden konnten, stellte die Staatsanwaltschaft Haftantrag.



Am Dienstagabend (31.10.2023) stahl ein zunächst Unbekannter die Geldbörse einer Frau in einem Supermarkt in der Rollnerstraße. Im Verlauf der durch die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost geführten Ermittlungen, gelang es einen 49-jährigen Tatverdächtigen zu identifizieren.

Dieser konnte am Samstagabend (04.11.2023) im Nürnberger Norden durch eine Streifenbesatzung angetroffen und festgenommen werden. Während der darauffolgenden Durchsuchung der Wohnung nach dem Diebesgut, fanden die Beamten insgesamt 1,2 Kilogramm Marihuana und Haschisch auf.

Der 49-Jährige wurde daraufhin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmittel.

