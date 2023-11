PRESSIG, LKR. KRONACH. Aufgrund intensiver Ermittlungsarbeit der Beamtinnen und Beamten des Rauschgiftkommissariats der Kriminalpolizei Coburg konnten am Montag zwei tatverdächtige Drogenhändler in Pressig festgenommen werden. Die Polizisten stellten eine größere Menge Rauschgift und Waffen bei den Männern sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg sitzen nun beide in Untersuchungshaft.

Am Montag beobachteten die Coburger Kriminalpolizisten zwei Männer bei einem vermeintlichen Rauschgiftgeschäft in Pressig. Ein 33-jähriger Mann aus Leipzig wollte nach aktuellem Ermittlungsstand Betäubungsmittel an einen 42-jährigen Mann abgeben. Bei dem anschließenden Zugriff stellten die Beamten neben einer größeren Menge Crystal und Marihuana, auch eine Schreckschusswaffe und ein Messer bei dem Verkäufer sicher. Bei dem 42-jährigen Käufer aus dem Landkreis Kronach fanden die Polizisten bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung weitere Betäubungsmittel und Bargeld im vierstelligen Bereich.

Am Dienstag wurden die Tatverdächtigen einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Untersuchungshaftbefehl. Beide sitzen seitdem in einer Justizvollzugsanstalt. Sie müssen sich wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.