Mangelhafte Dienstleistungen und überteuerte Rechnungen - Polizei warnt vor unseriösen Handwerkern

BAYERISCHER UNTERMAIN. Die unterfränkische Polizei nimmt eine Kontrolle in Rüdenau zum Anlass und warnt vor unseriösen und oftmals betrügerischen Handwerkern. Insbesondere für Arbeiten am Dach oder Reinigungstätigkeiten auf dem Grundstück werden teils völlig überteuerte Preise verlangt. Die Polizei rät daher zur Vorsicht!



Verdächtiges Fahrzeug in Rüdenau



Anwohner hatten am Montagvormittag richtig gehandelt, als sie einen verdächtigen Kleintransporter gesehen hatten, dessen Insassen möglicherweise an Haustüren handwerkliche Arbeiten angeboten hatten. Eine Streife der Miltenberger Polizei konnte die Männer schließlich einer Kontrolle unterziehen und die Personalien feststellen. Nachdem die Männer lediglich eine ungültige Gewerbekarte vorweisen konnten, ermitteln die Beamten nun wegen eines Verstoßes gegen die Gewerbeordnung.



Die Polizei warnt vor den Betrugsmaschen



Unseriöse Handwerkerleistungen werden erfahrungsgemäß auf unterschiedliche Weise angeboten. So gehen immer wieder bei der Polizei Anzeigen über Haustürgeschäfte ein, bei denen Anwohner von den Anbietern regelrecht überrumpelt wurden. Zum Teil wird aber auch mit Zeitungsinseraten oder Prospekteinlagen versucht, einen seriösen Eindruck zu erwecken. Wenn ein Auftrag zustande kommt, werden Arbeiten oft nicht vollständig oder fachgerecht und stattdessen nur mangelhaft durchgeführt. Einige Anbieter verfolgen offenbar das Ziel, mit möglichst wenig Arbeit möglichst viel Geld zu verdienen.

Auch wenn ein strafbares Verhalten nicht zwangsläufig vorliegt, rät die Polizei zur Wachsamkeit bei Angeboten für Reinigungs- oder Reparaturarbeiten auf dem Dach oder im Außenbereich des Grundstücks:

Lassen Sie sich von vermeintlich günstigen Offerten oder aufdringlichen Werbern nicht überrumpeln. Mitunter handelt es sich um unseriöse Angebote und geringwertige Handwerkerleistungen.

Erkundigen sie sich im Bedarfsfall bereits frühzeitig nach der Seriosität von Handwerkerfirmen. Beraten Sie sich gegebenenfalls mit Nachbarn, Verwandten oder Bekannten.

Verlangen Sie vor der Auftragserteilung einen detaillierten Kostenvoranschlag. Wird dieser verweigert, ist das bereits ein Indiz für die Unseriosität des Anbieters.

Haben Sie keine Scheu, im Zweifelsfall die Polizei zu verständigen.

Autofahrer unter Drogeneinfluss - Polizei findet geringe Menge Betäubungsmittel

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Für einen 27-Jährigen endete die Fahrt mit seinem Pkw am Montagmittag mit einer Kontrolle der Polizei Miltenberg. Der Mann stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und führte eine geringe Menge Marihuana mit sich. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Gegen 12:45 Uhr hielt eine Streifenbesatzung der Miltenberger Polizei den 27-Jährigen im Ortsgebiet für eine Kontrolle an. Die Beamten fanden im Fahrzeug eine geringe Menge Marihuana und stellten diese sicher. Im weiteren Verlauf ergaben sich zudem Anhaltspunkte, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er musste nach einem positiven Vortest eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Zudem stellten die Polizisten seinen Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten entsprechende Verfahren ein.