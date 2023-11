REGENSBURG. In der Nacht von 05.11.23 auf 06.11.23 brachen bislang unbekannte Täter in eine örtliche Apotheke im Regensburger Stadtteil Schwabelweis ein. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Regensburg führten noch zu keiner Tataufklärung.

Im Zeitraum von Sonntag, 12:00 Uhr, bis Montag, 07:30 Uhr, wurde in eine Apotheke in der Weinbergstraße in Regensburg eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter durchwühlten die Räumlichkeiten. Ihr Hauptziel war offensichtlich Bargeld. Mit einem Geldbetrag im vierstelligen Bereich flüchteten die bislang Unbekannten. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg führte bereits eine Anwohnerbefragung durch. Zur Tataufklärung fehlt aber weiterhin der entscheidende Hinweis.

Daher bittet die Kriminalpolizei Regensburg zur Tataufklärung um Unterstützung der Bevölkerung! Zeugen, die möglicherweise Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.