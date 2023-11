REGENSBURG, Am Montag, 6. November, wurden im Nachgang einer Personenkontrolle bei einer Wohnungsdurchsuchung 20g Crystal aufgefunden. Ein Untersuchungshaftbefehl wurde erlassen.

Am Montagnachmittag wurde ein 24-Jähriger im Bereich des EDEKA in der Berliner Straße einer Personenkontrolle unterzogen. Zu Beginn der Kontrolle flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß, wurde jedoch mehrere hundert Meter weiter durch die eingesetzten Polizeibeamten gestoppt. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes wurde bereits eine Kleinmenge Betäubungsmittel aufgefunden. Da noch weitere Betäubungsmittel in der Wohnung des Tatverdächtigen zu vermuten waren, wurde über einen Ermittlungsrichter ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung erwirkt. Dabei wurden 20g Crystal aufgefunden. Am 07.11.2023 wurde der vorläufig Festgenommene dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher einen Untersuchungshaftbefehl erließ.