SCHONGAU, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. In der Nacht vom 5. auf den 6. November 2023 wurde das Schwimmbad in Schongau zum Ziel von Einbrechern. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen und bittet hierzu um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Nacht auf Montag, den 6. November 2023, wurde in die Räumlichkeiten der Bade- und Saunawelt in der Lechuferstraße in Schongau eingebrochen. Die Täter drangen über eine Türe im Saunabereich ein und öffneten gewaltsam zwei Tresore im Inneren des Gebäudes. Daraus entwendeten sie Bargeld in niedriger fünfstelliger Höhe. Wie hoch der angerichtete Sachschaden ist, ist derzeit noch Gegenstand der Untersuchungen.

Noch vor Ort wurden Erstmaßnahmen durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Schongau getroffen. Die weiteren Ermittlungen wurden unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II unmittelbar vom Fachkommissariat 2 der Kripo Weilheim übernommen. Die Ermittler gehen von zwei männlichen Tätern aus, zu denen bislang jedoch keine genauere Personenbeschreibung möglich ist.

Zur Klärung des Sachverhalts bitten die Ermittler unter der Telefonnummer (0881)640-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle um sachdienliche Hinweise: