COBURG. Am Dienstagmorgen ging an einer Schule in Coburg eine Bombendrohung per E-Mail ein. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt.

Mitarbeiter der Schule am Hofgarten entdeckten am Dienstagmorgen vor Unterrichtsbeginn die Drohung im E-Mail-Postfach und verständigten die Polizei. Kräfte der Polizei Coburg und weiterer Dienststellen räumten das Gebäude und sperrten das Gelände sowie den Max-Böhme-Ring. Anschließend suchten die Beamten das Gebäude ab und fanden keine verdächtigen Gegenstände. Außerdem konnte die Polizei die Drohung sehr schnell als Serien-E-Mail identifizieren, die bayernweit mehrfach an unterschiedliche Adressaten verschickt wurde. Der Schulbetrieb konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder aufgenommen werden.